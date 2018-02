USA: Zugunglück im US-Bundesstaat South Carolina - Mindestens zwei Tote

Im US-Bundesstaat South Carolina ist ein Passagierzug mit einem Güterzug zusammengestoßen und entgleist. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen und über 50 Fahrgäste in Krankenhäuser gebracht worden.



Der Zug der Bahngesellschaft Amtrak war von New York nach Miami unterwegs, als er mit dem Güterzug zusammenstieß, berichtet der Sender NBC. An Bord waren 139 Fahrgäste und acht Mitarbeiter.



Über die Unglücksursache ist noch nichts bekannt.