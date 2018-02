GroKo erneut für Ausbürgerung von Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft

Union und SPD sind in den Koalitionsverhandlungen beim Thema innere Sicherheit voran gekommen.Die Koalitionäre wollen nicht nur Terrorkämpfer mit Doppelpass ausbürgern, sondern auch die DNA-Analyse in Strafverfahren ausweiten.



Es dürfen nun nach Union und SPD auch gespeichert und analysiert werden: Das Alter und äußere Merkmale wie Augen-, Haar- und Hautfarbe. Auch die Videoüberwachung an Brennpunkten wollen die Parteien demnach "effektiv ausbauen".



Diese Information ist einem Beschlusspapier der zuständigen Arbeitsgruppe für die Koalitionsverhandlungen zu entnehmen.