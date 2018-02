Berlin: Schwarzfahrerin flüchtet und lässt Baby auf Bahnsteig zurück

Eine 31-jährige Frau, die illegal in Berlin lebt, hat ihr einjähriges Baby im Kinderwagen auf einem S-Bahnsteig in Köpenick zurückgelassen, als sie vor Fahrkartenkontrolleuren flüchtete.



Bei der Aktion verpasste ihr 36-jähriger Begleiter einem der Kontrolleure eine Kopfnuss. Der Mann, der offenbar aber nicht der Vater des Babys ist, wurde gestellt und wegen Körperverletzung angezeigt.



Am Abend erschien die Mutter am Berliner Ostbahnhof, um ihr Kind abzuholen.