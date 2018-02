Frankreich: Künftig müssen Sexisten für Beleidigungen zahlen

Die #MeToo-Debatte hat nun auch die französische Politik erreicht, denn die Regierung arbeitet momentan an einem Gesetz gegen sexistische Beleidigungen.



Dieses soll nicht nur Belästigungen im Job oder in der Familie eindämmen, sondern auch auf der Straße. "Outrage sexiste" soll es heißen und am 7. März vorgestellt werden. Das Gesetz sieht vor, dass Personen, die andere Personen sexuelle belästigen, künftig ein Bußgeld bezahlen müssen.



Zu solchen Belästigungen zählen unter anderem das bedrohliche Folgen einer Person auf der Straße oder das Hinterherrufen von obszönen Dingen. "Frauen sollen sich überall und zu jeder Tageszeit unbekümmert in der Öffentlichkeit bewegen können", so die Ministerin Marlène Schiappa.