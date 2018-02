Umstrittenes Holocaust-Gesetz führt zu Kritik an Polen

In Polen wurde ein Gesetz verabschiedet, dass es verbietet, die KZ-Lager im heutigen Polen als "polnische Lager" zu bezeichnen. Es sieht Geldstrafen und bis zu drei Jahren Knast vor falls der polnischen Nation oder polnischen Staat eine Mitschuld an den Verbrechen der Nationalsozialiste gegeben wird



Die nationalkonservative Regierung Polens will verhindern, dass Polen eine Kollaboration mit den nationalsozialistischen Besatzern vorgeworfen wird. Dies zieht Kritik nach sich. Die Regierung Israels sieht es als Versuch, die Verbrechen an Juden im zweiten Weltkrieg zu verschleiern.



Zudem befürchtet man negative Konsequenzen für Holocaust-Überlebende, falls sie deartige Vorfälle ansprechen. Auch Ukraines Präsident Petro Poroschenko kritisiert das Holocaust-Gesetz. "Inakzeptabel" und "absolut verzerrt" sei der Text.