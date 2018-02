Mailand: Kein Strom mehr fürs Bitcoin Mining

Der größte europäische Strom Konzern, der italienische Energieriese Enel hat es abgelehnt, den Bitcoin Minern Strom zu besonders günstigen Konditionen zu liefern. Dies lies man am Donnerstag verlauten. Es passe nicht zur Geschäftsstrategie, fürs Mining Strom zu liefern.



Um das Cybergeld Bitcoin zu vermehren bedarf es Hochleistungscomputern die den ganzen Tag aufwendige mathematische Berechnungen ausführen. Experten schätzten bereit, dass das Mining im Jahr so viel Strom verbraucht wie ganz Dänemark.



China will den vielen Rechenzentren im Land schon den Strom abdrehen. Anderer Miner richten ihren Blick in die skandinavischen Länder. Dort ist noch Strom günstiger zu erhalten. Auch Stromlieferanten aus Übersee sind inzwischen im Gespräch.