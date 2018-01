Interpol warnt: Mindestens 50 IS-Kämpfer als Flüchtlinge in Italien angekommen

Wie die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, sind in den vergangenen Monaten mindestens 50 mutmaßliche IS-Kämpfer an Bord von Flüchtlingsbooten in Italien angekommen. Eine entsprechende Liste mit Warnhinweisen hat Interpol veröffentlicht.



Dabei soll es sich überwiegend um tunesische Staatsbürger handeln, die nach der Niederlage der IS-Terrormiliz in Syrien und im Irak mit anderen Flüchtlingen versuchen, Europa zu erreichen.



Den europäischen Anti-Terrorismus-Behörden sind bereits vier verdächtige Personen in der Interpol-Liste bekannt. Ein verdächtiger Tunesier soll inzwischen die italienisch-französische Grenze überquert haben.