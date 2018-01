Duisburg: Handwerker finden in Wohnung Toten - Er lag seit 2015 dort

In Duisburg haben Handwerk die drei Jahre alte Leiche eines Mannes in einer Wohnung gefunden.



Es handelt sich um den Mieter der Wohnung, den offenbar niemand vermisste. Selbst als sich Mietschulden wegen einer Erhöhung der Miete anhäuften, sah niemand nach und der Vermieter ließ stattdessen die Schlösser austauschen.



Laut Ermittlern ist der Mann seit Mai 2015 tot, er verstarb wohl an einer natürlichen Ursache. Der alleinstehende Mann lebte nach Polizeiangaben von seiner Rente und von monatlicher Unterstützung durch das Sozialamt.