AfD wählt Terrorverdächtigen in Parteigremium

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat den Terrorverdächtigen Haik J.in den parteiinternen Landesfachausschuss "Innere Sicherheit, Justiz und Datenschutz" als stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.Gegen den suspendierten Polizeioberkommissar J. ermittelt seit August 2017 die Bundesanwaltschaft.



J. soll gemeinsam mit anderen als Kopf der "Prepper-Szene" in Mecklenburg-Vorpommern Listen von Politikern und Vertreter der politischen Linken erstellt haben. Laut Antiterror-Ermittler in Karlsruhe plante J. im Falle einer Staatskrise die aufgelisteten Personen mit der eigenen Waffe zu erschießen.



Der Polizeioberkommissar J. ist auch gleichzeitig Wahlkreis-Mitarbeiter des ehemaligen AfD Politiker und jetzt fraktionslose Landtagsabgeordneten Holger Arppe. Der Kriminalist leistet "Recherche-Tätigkeiten" für den durch Gewaltäußerungen und kinderpornografische Fantasien bekannt gewordenen Arppe.