"Goldener Blogger": Christian Lindner bekommt Preis für sein Jamaika-Aus

Beim Verleih des "Goldenen Blogger" in Berlin werden Blogs sowie Social-Media-Auftritte gekürt.



Dieses Jahr bekam auch der FDP-Chef Christian Lindner einen Preis verliehen. Er bekam den Preis namens "Blocker des Jahres" aufgrund der Blockade der Jamaika-Koalition.



"Nehmen die Auszeichnung als Blocker von #Jamaika mit Demut an. Das wäre nix geworden außer FDP-Wortbruch...", so äußerte Lindner sich dazu auf Twitter.