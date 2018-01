Fußball: Leroy Sané fällt für sechs Wochen aus

Der Fußballnationalspieler Leroy Sané fällt seinem Verein Manchester City für mindestens sechs Wochen aus.



Am vergangenen Sonntag wurde Sané beim Pokalspiel gegen Cardiff City von Joe Bennett gefoult. Dabei zog er sich eine Bänderverletzung im Knöchel zu.



"Danke für all Eure Nachrichten," postete Leroy Sané für seine Fans auf Twitter. "Ich habe eine Bänderverletzung im Knöchel erlitten, aber ich denke, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte."