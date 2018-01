Indien: Mann stirbt auf schreckliche Weise in MRT

Im indischen Mumbai ist es zu einem entsetzlichen Unfall in einer Klinik gekommen. Ein 32-Jähriger kam bei einer Untersuchung in einem Magnetresonanz-Gerät (MRT) auf tragische Weise ums Leben.



Der Mann namens Rajesh Maru begleitete eine Angehörige zur Untersuchung. In seiner Hand hielt er eine Sauerstoffflasche, auf die sein Familienmitglied angewiesen war. Der Zylinder der Sauerstoffflasche reagierte mit dem Magnetfeld des MRT. Die Mann wurde mit voller Wucht in das Gerät geschleudert.



Bis das Personal den 32-Jährigen aus dem MRT befreien konnte, war er bereits schwer verletzt, sein ganzer Körper war stark geschwollen und blutüberströmt. Auf der Intensivstation starb er nur kurze Zeit später.