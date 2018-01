Detmold: 18-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Bei einem Streit am Detmolder Bahnhof ist ein 18-Jähriger durch einen Messerstich in den Brustkorb lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstagabend waren zwei Gruppen afghanischer Männer in Streit geraten.



Die Polizei nahm vier Männer fest und stellte Schlagstöcke und Stichwaffen sicher. Die Mordkommission Bielefeld ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.



Alle Tatverdächtigen befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Warum die Männer stritten, ist laut Polizeiangaben noch unbekannt.