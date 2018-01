Terrorgefahr nicht nur importiert: Viele der islamistischen Gefährder sind Deutsche

Nach Antworten der Bundesregierung auf Anfragen von Bundestagsabgeordneten verschiedener Parteien sind viele der Gefährder in Deutschland keine Migranten oder IS-Rückkehrer, sondern Deutsche. Demnach sei Terrorgefahr auch ein deutsches Problem.



So leben momentan 711 "islamistische Gefährder" in Deutschland. Als Gefährder wird eine Person definiert, "zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung (...) begehen wird".



Von der Gesamtzahl der Gefährder haben 245 die deutsche Staatsbürgerschaft, 122 sind Doppelstaatler mit deutschem und einem anderen Pass. Das sind zusammen genommen mehr als die Hälfte. Dagegen sind 99 Gefährder syrisch und 66 türkisch, der Rest sind andere Nationalitäten.