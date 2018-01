Türkei bombardiert kurdische Freiheitskämpfer in Syrien

Türkische Flugzeuge haben in der Nacht wieder kurdische Freiheitskämpfer angegriffen. Durch die Angriffe sollen Verstecke und Waffenlager der kurdischen Volksschutzeinheit YPK vernichtet werden, so die Argumentation der Streitkräfte. Ferner beschoss die Artillerie Stellungen der Kurden am Berg Bursaya.



Nach den einwöchigen Kriegshandlungen sind bisher 484 Gegner "neutralisiert" worden. Mit "neutralisiert" wird in der Regel getötet gemeint, es kann aber auch verletzt oder gefangen genommen bedeuten. Die Kurden sind mit den USA im Kampf gegen die IS verbündet.



Die Kurden kontrollieren entlang der syrisch-türkischen Grenze große Gebiete. Das ist den Türken ein Dorn im Auge.