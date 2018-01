Polizei löst Kurden-Demo in Köln auf

Mehr als 14.000 Kurden haben am Samstag laut Polizei in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert.



Am Nachmittag wurde die Demo aufgelöst. Der Protestzug war zuvor verspätet aufgebrochen, weil Fahnen mit dem Konterfei von PKK-Chef Öcalan zu sehen war, das ist strafbar.



2.000 Polizisten waren im Einsatz. Zwischen ihnen und Kurden kam es nach dem Abbruch der Demo zu Rangeleien. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen.