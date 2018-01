Gelsenkirchen: Muslime bedrohen Rewe-Märkte - Logo beleidige Allah

Weil das Logo auf den Wodka-Flaschen in Rewe-Märkten in Gelsenkirchen Allah beleidige, haben Muslime dortigen Mitarbeitern gedroht, im Laden aufzuräumen.



Das Markenlogo auf den Flaschen zeige in arabischen Schriftzügen eine Schlange, die Allah auffresse. Die Polizei dagegen konnte bei einer Überprüfung keinerlei Anzeichen auf eine Beleidigung feststellen.



Aus strafrechtlicher Sicht gehe es bei dem Fall um Taten einer Nötigung, so die Staatsanwaltschaft. Ein 41-jähriger Mann soll bereits als einer der Täter identifiziert worden sein.