Protest gegen Akademikerball der österreichischen FPÖ in Wien

In Wien haben rund 8.000 Menschen gegen den Akademikerball der rechtsgerichteten Regierungspartei FPÖ protestiert.



Der Protest verlief laut Polizei größtenteils friedlich. An dem Ball nahm auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache teil.



Anlass der Proteste ist ein Skandal um Nazi-Liedtexte in einer österreichischen Burschenschaft, deren Vizechef der FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich, Landbauer, war.