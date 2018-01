Selbstmordattentat in Kabul: 40 Menschen sterben bei gewaltiger Explosion

Ein Selbstmordattentäter der Taliban hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Anschlag verübt. Mit einer Bombe riss er mindestens 40 Menschen in den Tod.



140 Menschen wurden bei dem Attentat verletzt. Es ist bereits der zweite Anschlag innerhalb von einer Woche in Kabul.



Der Attentäter fuhr eine Ambulanz und konnte sich so an einem Sicherheitsposten vorbei schummeln. Als er an einem zweiten Posten erkannt wurde, ließ er die Bombe hochgehen.