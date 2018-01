Eintracht Frankfurt ist Tabellenzweiter

Am Freitagabend gewann die Eintracht das Bundesligaspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Vor 47.000 Zuschauern erzielte Kevin-Prince Boateng in der 43. Minute die Führung und Luka Jovic machte in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem 2:0 den Sack zu.



Durch die robuste Spielweise der Frankfurter und dem konsequenten Ausnutzen der Torchancen geht der Sieg in Ordnung. Die Gladbacher vergaben zu viele Torchancen und verschossen zudem einen von Hazard getretenen Elfmeter in der 78. Minute.



Wenn die Frankfurter so weitermachen, sind sie ein ernsthafter Kandidat für die Europa oder Champions League.