Schweden: Fünf Männer im Fall des Dreifachmordes von Hallonbergen verurteilt

Der erste Mord geschah im Januar 2017, ein Mann wurde zuerst in einer Garage angeschossen, und dann auf der Fahrt zum Krankenhaus in seinem Auto von der Straße gedrängt und schlussendlich mit Schüssen in Kopf und Körper getötet.



Nachdem ein Zeuge des Vorfalls seine Aussage machte, suchte ihn später einer der Täter zusammen mit Komplizen zu Hause auf, wo sie erst seine Ehefrau mit einem Messer töteten bevor auch der Ehemann und Zeuge von ihnen ermordet wurde.



Fünf Männer wurden für diese Morde nun verurteilt - der Haupttäter Fouad Saleh erhielt lebenslänglich, die Mittäter Munir Nooraldin und Amir Jabbari Taklar wurden zu 10 und 12 Jahren, Mikael Chamounr zu 14 Jahren, und ein zur Tatzeit 16 Jähriger zu 3 Jahren Jugendbetreuung verurteilt.