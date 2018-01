Kein Winter-Wechsel: Kevin Trapp bleibt wohl doch bei Paris St. Germain

Eiegntlich hatte Kevin Trapp noch im Dezember davon geredet, seine Klub Paris St. Germain verlassen zu wollen, wenn sich etwas Entsprechendes ergeben sollte.



Jetzt erklärte der deutsche Nationaltorwart, doch in Paris bleiben zu wollen: "Ich habe verschiedene Angebote im Winter abgelehnt und will hier weiter kämpfen. PSG ist ein toller Verein mit Ambitionen, die ich teile."



Zwar hat Trapp in dieser Saison erst fünf Spiele absolvieren dürfen, blieb dabei jedoch gleich vier mal ohne Gegentor. Trapp sagt dazu: "Klar, die Anzahl der Partien ist nicht zufriedenstellend. Aber ich fühle mich topfit und habe es in den Spielen, die ich gemacht habe, bewiesen".