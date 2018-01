Urteil: Homosexualitätstest bei Asylbewerbern nicht erlaubt

Der Europäische Gerichtshof hat einen Test auf sexuelle Orientierung bei Asylbewerbern untersagt.



Das stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben der Asylbewerber dar, argumentierten die Richter.



Im konkreten Fall ging es um einen nigerianischen Staatsbürger, der in Ungarn Asyl beantragt hatte, weil er wegen seiner Homosexualität verfolgt werde. Laut einem Gutachten sei er jedoch nicht homosexuell, so die ungarischen Behörden.