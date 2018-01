Kranichfeld: Vierjähriges Mädchen stürzt in Teich - Es starb im Krankenhaus

Am vergangenen Sonntag war ein vierjähriges Mädchen zusammen mit seiner Mutter zu Besuch bei Bekannten. Dort hatte die Vierjährige beim Schneeräumen geholfen und wollte dann allein zurück zum Haus gehen.



Nachdem sie dort nicht ankam, fand man sie nach einer Suche in einem eiskalten Teich auf dem Nachbargrundstück. Sie wurde reanimiert und dann in eine Klinik gebracht.



Am vergangenen Mittwoch starb das Kind jedoch.