Brandenburg: Zehnjähriges Mädchen von LKW getötet

In Brandenburg kam es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem zehnjährigen Mädchen auf einem Fahrrad.



Das Mädchen wartete an einer Ampel, bis diese auf Grün schaltete und fuhr dann gerade aus über die Straße. Doch aufgrund des großen toten Winkels wurde die Zehnjährige von dem LKW-Fahrer übersehen, der rechts abbiegen wollte.



Sie geriet unter den LKW. Passanten kümmerten sich an der Unfallstelle sofort um sie, doch sie verstarb einige Stunden später im Krankenhaus.