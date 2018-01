Mordprozess in Freiburg: "Das war doch nur eine Frau"

Beim Mordprozess gegen Hussein K., der in Freiburg eine junge Frau ermordet hat, wurden weitere Lügen durch den Täter aufgetischt.



Hussein K. versteht auch nicht, warum er angeklagt wird. "Es war doch nur eine Frau", sagte er seinem Verteidiger. Beim Prozess waren auch Beamte aus Griechenland als Zeugen aufgetreten, dort hatte er schon 2013 einen Mordversuch an einer Frau gestartet.



Hussein K. gab auch in Griechenland falsche Daten an, er sei ein minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan. In Deutschland wurde nach dem Mord dann festgestellt, dass er erheblich älter ist als angegeben.