Rheinland: Verletzte bei Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft

In Bornheim sind am Mittwochabend bei einer Massenschlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft mehrere Personen verletzt worden.



Bei einem Streit gingen Mitglieder einer syrischen und irakischen Familie mit Messern aufeinander los, mindestens drei Personen erlitten dabei Schnittverletzungen. Eine Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.



Zwei Männer wurden als Hauptverdächtige festgenommen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.