Dortmund: Betrunkener LKW-Fahrer stürzte von LKW auf die Straße

Der Sattelzug war den Beamten gegen 04.00 Uhr auf der A2 Richtung Oberhausen in Höhe Dortmund-Derne aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren war.



Nachdem die Streife den LKW auf einem Versorgungsweg gestoppt hatte, fiel es dem Fahrer schwer, den Motor abzustellen. Das musste einer der Polizeibeamten für ihn erledigen.



Als er aus dem Führerhaus steigen sollte, stürzte er auf die Straße. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über ein Promille an. Weil der 54-Jährige sich aggressiv zeigte und Widerstand leistete, kam er zur Ausnüchterung in die Zelle.