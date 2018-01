Österreich: IS Unterstützerin festgenommen

Eine 38-jährige Frau aus Syrien wurde als IS-Unterstützerin identifiziert und wurde festgenommen. Sie sitzt zur Zeit in der Justizvollzugsanstalt Graz-Jakomoni. Die Frau war im Jahre 2015 aus Syrien nach Österreich eingereist. Mit dabei ihr Ehemann und fünf ihrer sechs Kinder.



Ein siebtes Kind gebar die Frau in Österreich. Ihre letzte Wohnadresse war Gleisdorf. Die Frau unterstützte den IS durch Geldüberweisungen an einen Unterstützer in der Türkei. Sie nahm zu diesem Zweck die Dienste eines amerikanischen Bargeld-Transfer-Unternehmens in Anspruch.



Nachdem die Polizei Kenntnis von den Aktionen erhielt, wurde die Frau um Stellungnahme gebeten. Dabei verstrickte sie sich in massive Widersprüche.