Gelsenkirchen-Erle: Panzerfaust neben Deutschlandflagge in Messiwohnung gefunden

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung einer Wohnung in Gelsenkirchen-Erle eine Panzerfaust gefunden.



Das Kriegsgerät befand sich in der vollkommen zugemüllten Wohnung eines Messis an einer Wand befestigt, daneben hing eine Deutschlandfahne.



Das Gerät ist mittlerweile verrostet und nicht mehr funktionsfähig, wurde aber dennoch von der Polizei sichergestellt.