Goldpreis höher als 2016

Eine Feinunze Gold (31,1g) kostet im Moment 1366 US-Dollar.Das macht umgerechnet 1097 Euro.Somit kostet ein Kilobarren 35273 Euro.Durch den schwachen Dollar und der Nachfrage außerhalb des Dollarraums ist der Goldpreis gestiegen.



Warum ist der Goldpreis so hoch?Nur ein geringer Anteil des jemals geförderten Goldes wird für nützliche Anwendungen gebraucht.Ein weiterer Anteil hängt an Hälsen,steckt an Fingern oder hilft beim Kauen.Der größte Anteil liegt in Tresoren für eventuelle Notfälle oder als Spekulationsobjekt.



Immer wenn der Dollar schwächelt steigt die Nachfrage von Käufern aus Nichtdollarländern.