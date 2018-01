20-jährige Schülerin aus Herne kündigte Amoklauf in Brief an

Die 20-jährige Schülerin schrieb einen Brief an ihr Berufskolleg in Wanne-Eickel, in dem sie einen Amoklauf androhte.Dafür muss sie sich derzeit vor Gericht verantworten. In dem Drohbrief an ihre Schule hatte sie mit der Erschießung ihrer Lehrer gedroht.



Ebenso schrieb sie, dass sie mit ihrem Amoklauf "in die Geschichte" eingehen wolle. Die Schülerin aus Wanne-Eickel gab vor Gericht an, dass sie zu der Zeit, als sie den Brief schrieb, psychisch angeschlagen gewesen sei.



Zudem hätte sie sich später für den Brief entschuldigt und habe Entwarnung gegeben.Das Urteil wird noch erwartet.