Neonazi-Gewalt und Verharmlosung in Wurzen

Die Polizei reagierte diesmal rechtzeitig, bewaffnete Neonazis wollten in Wurzen wieder mal Journalisten und Kundgebungen angreifen.



Schon seit den 1990er Jahren ist die Region um Wurzen regelmäßig Tatort rechter Gewalt. Sogar der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes, Eckehard Dietrich, bezeichnete Wurzen 1996 als das Zentrum der Neonazis in Deutschland.



Gegendemonstranten und Polizei konnten die Angreifer zurückdrengen, die Reporter waren in Sicherheit. Das rechte Gewalt in Wurzen gerne verharmlost wird, ist lange bekannt,entschlossene Menschen zeigen aber ihre Missmut gegen Rechtsextreme.