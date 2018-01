Seniorenrat-Chef vom HSV will Mitglieder der AfD rauswerfen

Am 18. Februar 2018 ist es soweit. Dann kommt es bei der Mitgliederversammlung des Hamburger Sportvereins e.V. zum Duell zwischen dem bisherigen Präsidenten Jens Maier und seinem Herausforderer, Bernd Hoffmann.



Aber es wird auch über etwas anderes abgestimmt: Und zwar über einen Antrag von Peter Gottschalk, dem Seniorenrat-Chef. Seiner Aussage zufolge wird von der Mitgliederversammlung das Präsidium aufgefordert, Mitglieder der AfD oder gleichgesinnte von der e.V. oder der AG auszuschließen.



Seine Begründung zu diesem Antrag: Für Rassismus sei kein Platz und Toleranz nebst Solidarität seien Werte, die innerhalb jeder Sportart zählen würden. Der Hamburger SV ist in der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr.