Schutz bei Terrorangriffen: NRW-Polizei bekommt schusssichere Helme

Als Reaktion auf die weiterhin hohe Terrorgefahr bekommt die Polizei in Nordrhein-Westfalen neue Helme. Alle 2.500 Streifenwagen in NRW werden standardmäßig mit zwei schusssicheren Helmen ausgestattet, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf mit.



Noch 2018 will das Land damit beginnen bis zu 7.000 Polizisten, darunter Beamte der Einsatz-Hundertschaften, mit dem Kopfschutz auszustatten.



Der Landtag hatte vergangene Woche beschlossen, zusätzlich fünf Millionen Euro für eine bessere Ausstattung der Polizei zur Verfügung zu stellen.