Halle: 34-Jähriger gesteht Entführung eines Linienbusses

Am Montag zeigte sich schon zu Beginn einer Verhandlung vor dem Landgericht in Halle der beschuldigte 34-Jährige geständig. Er hatte im Juli 2017 den Fahrer eines Linienbusses mit vorgehaltenem Messer gezwungen, seine Fahrtroute zu ändern und eine Disco in Halle anzusteuern.



Bevor der mutmaßliche Täter den Bus stoppte, hatte er schon versucht, einen PKW anzuhalten. Dabei bedrohte er die Insassen.



Der Mann konnte nach der Tat in der Disco festgenommen werden. Er soll unter Drogen gestanden haben. Das Gericht lässt nun prüfen, ob der Mann schuldfähig ist.