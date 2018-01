Dänemark: Prozess um Mord an Kim Wall - U-Boot-Bauer soll sie gefoltert haben

Der dänische U-Boot-Bauer Peter M. wird verdächtigt, die 30-jährige Journalistin Kim Wall auf seinem U-Boot getötet zu haben.



In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ist weiter zu lesen, dass der Mann sie auch gefoltert haben soll. Er habe den Mord geplant und extra dafür spezielles Werkzeug mit an Bord genommen.



Peter M. bleibt nach wie vor bei seiner Aussage, dass Walls Tod ein Unfall gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft jedoch fordert lebenslange Haft und will anschließend die Sicherungsverwahrung.