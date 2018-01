Dresden: Mann tötet mutmaßlich seine dreijährige Tochter

In Dresden steht ein Vater im Verdacht seine dreijährige Tochter getötet zu haben.



Die Mutter alarmierte die Polizei, nachdem der 35-Jährige das Kind nach dem Wochenendbesuch nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte.



Die Beamten fanden dann in seiner Wohnung die Leiche des Mädchens: Laut Obduktion ist das Kind wohl eines gewaltsamen Todes gestorben. Der Tatverdächtige wurde im Landkreis Meißen schlafen in seinem Auto gefunden und festgenommen.