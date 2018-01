Miesbach: Richter lässt Kruzifix dauerhaft aus Gerichtssaal entfernen

Ein Richter am Amtsgericht Miesbach hatte für Diskussionen gesorgt, weil er bei einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten aus Afghanistan das Kruzifix aus dem Saal entfernen ließ.



Dies sollte eine "erzieherische Maßnahme" sein und sollte dem Angeklagten zeigen, dass in Deutschland die Religion nicht über dem weltlichen Gesetz stehe und auch nicht über der Justiz.



Der Angeklagte hatte einem afghanischen Landsmann mit dem Tod gedroht, weil dieser Christ geworden war. In Zukunft will der Richter nun ganz auf das Kreuz im Gerichtssaal verzichten.