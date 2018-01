Massenschlägerei nach Kinderstreit in Aachen

Ein Kinder-Ringerwettkampf in Aachen ist am Sonntag zu einer Massenschlägerei unter Erwachsenen ausgeartet. Zuvor waren zwei Kinder in Streit geraten.



Eine Mutter griff in den Streit der Nachwuchsringer in der Sporthalle des Aachener Inda-Gymnasiums ein und schubste ein Kind, das seine Verwandten um Hilfe rief. Am Ende waren 20 Personen in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt.



Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt.