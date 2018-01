Meppen: Mann wird von mehreren Unbekannten krankenhausreif geprügelt

Auf dem Heimweg von einer Familienfeier ist ein Mann in Meppen von einer Männergruppe verprügelt und lebensgefährlich verletzt worden.



Bis zu sieben Unbekannte rissen den 52-Jährigen kurz nach Mitternacht von seinem Fahrrad, schlugen und traten ihn.



Als die Täter von ihm abließen, ging er mehrere hundert Meter nach Hause und legte sich schlafen. Erst am Morgen fuhr ihn seine Frau ins Krankenhaus, wo mehrere Knochenbrüche festgestellt wurden. Der Mann kam in ein künstliches Koma.