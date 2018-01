Schweden führt Behörde für die Gleichstellung von Frauen ein

Am vergangenen Freitag wurde von der schwedischen Regierung eine neue Behörde eingeweiht, die sich "Gender Equality Agency" nennt. Diese soll Initiativen der Regierung und Kommunen zur Gleichstellung der Geschlechter koordinieren.



Dazu zählen alle Lebensbereiche - von unbezahlter Arbeit im Haushalt bis Bildung und Gewalt gegen Frauen. Sie muss außerdem alle Fortschritte analysieren und auch eine internationale Kooperation zur Gleichberechtigung voranbringen.



Schweden liegt momentan auf Platz eins in Europa, was die Gleichstellung von Männern und Frauen angeht. Dennoch gibt es noch viel zu tun: "Die Regierung will, dass Frauen und Männer dieselben Möglichkeiten haben, die Gesellschaft und ihr Leben zu formen - und das ist noch nicht der Fall."