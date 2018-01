TUI rechnet 2018 mit Buchungsrekord

Der Tourismus-Konzern TUI peilt nach Worten von Firmenchef Fritz Joussen für 2018 das beste Ergebnis der Unternehmungsgeschichte an und rechnet mit einem Buchungsrekord.



"Nach jetzigem Stand werden wir in der Saison 2018 so viele Reisen wie nie zuvor verkaufen", sagte er der "Rheinischen Post".



Der Umsatz soll vorrangig durch mehr und neue Kunden um drei Prozent wachsen.