Tennis: Angelique Kerber steht im Achtelfinale der Australian Open

Am heutigen Samstag kämpfte Angelique Kerber um den Einzug in das Achtelfinale der Australian Open. Ihr Duell mit Maria Scharapowa konnte sie dabei klar gewinnen.



Sie besiegte die Russin in 64 Minuten mit 6:1, 6:3. Am Montag geht es dann um den Einzug in das Viertelfinale. Die Gegnerin wird entweder die Polin Agnieszka Radwanska oder Su-Wei Hsieh aus Taiwan sein.



Ursprünglich traten 17 deutsche Profis bei den Australian Open an, doch nur Kerber schaffte es mit ihrer beeindruckenden Vorstellung bis ins Achtelfinale.