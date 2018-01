USA: Tochter, die aus Horrorhaus entkommen konnte, plante Flucht jahrelang

Es sind nun weitere furchtbare Details über das Haus in Kalifornien bekannt geworden, in dem eine Mutter und ein Vater ihre 13 Kinder gefangen hielten. Die Kinder wurden ans Bett gefesselt, bekamen kaum etwas zu essen und durften nicht duschen.



Außerdem wird dem Paar nun auch Folter zur Last gelegt. Diesen Vorwurf weisen die Beiden jedoch zurück. "In mehr als 20 Jahren als Strafverfolger im Bezirk Riverside ist dies einer der schlimmsten Fälle, den ich gesehen habe", erklärte der zuständige Staatsanwalt.



Die 17-jährige Tochter, die aus dem Haus entkommen und die Polizei alarmieren konnte, soll ihre Flucht zwei Jahre lang geplant haben. Neben Folter wird den Eltern schwere Misshandlung, Kindesgefährdung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Dies könnte bei einer Verurteilung zu 94 Jahren Haft führen.