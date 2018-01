GroKo: Martin Schulz appelliert in Brief an SPD-Mitglieder

Am Sonntag werden die SPD-Mitglieder darüber entscheiden, ob ihre Partei in Koalitionsgespräche mit der Union treten soll.



Parteichef Martin Schulz appelliert nun in einem Brief an die Genossen und wirbt darin eindringlich für eine Zustimmung.



Die Entscheidung sei "von enormer Bedeutung für die Zukunft in Deutschland (...), in ganz Europa - und für die SPD", so Schulz: "Ich selbst bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit CDU und CSU Koalitionsverhandlungen aufzunehmen."