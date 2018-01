USA richten ersten Häftling im Jahr 2018 hin

In Texas wurde am vergangenen Donnerstag die erste Todesstrafe in diesem Jahr vollstreckt. Es wurde ein 55-jähriger Serienmörder hingerichtet.



Er war wegen Vergewaltigung, Folter und Mord verurteilt worden. Die Opfer waren drei Mädchen und eine junge Frau.



Im Jahr 2017 wurden in den USA 27 Menschen hingerichtet. 39 Menschen wurden zur Todesstrafe verurteilt.