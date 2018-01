Polizei warnt vor dieser Betrüger-WhatsApp

Gerade kursiert via Mail eine Nachricht von WhatsApp, die darüber informiert, dass das eigene WhatsApp-Konto angeblich abgelaufen sei und man dafür zahlen solle, es wieder freischalten zu lassen.



Laut der Polizei Niedersachsen handelt es sich hierbei um eine Masche von Kriminellen, die so versuchen, an Daten (Bankdaten, Namen, etc.) zu kommen.



Die Nachricht sollte auf jeden Fall ignoriert und gelöscht werden. Wer schon bezahlt hat, solle sich an die Tipps der Polizei halten.