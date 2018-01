Erneuter Ausbruch aus der JVA Plötzensee

Es klingt unfassbar, aber schon wieder ist jemand aus dem offenen Vollzug nicht in die JVA zurück gekehrt. Hakan C. wurden Freigänge aufgrund seines Ausbildungsplatzes genehmigt. Zu einer Freiheitsstrafe wurde er unter anderem wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.



In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Entweichungen aus der JVA Plötzensee, insbesondere durch den offenen Vollzug. Bis auf eine Person fanden sich die Geflohenen, in der Zwischenzeit, wieder in der JVA ein.



Womit Hakan C. nun zu rechnen hat: Es ist wahrscheinlich, dass er keine Haftlockerung mehr erhält und dadurch seinen Ausbildungsplatz verlieren wird. Die Flucht selber wird jedoch keine juristischen Konsequenzen nach sich ziehen, das Streben nach Freiheit ist straflos.