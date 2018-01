Kasachstan: 52 Tote bei Brand in einem Bus

Bei einem Brand in einem Bus im zentralasiatischen Kasachstan sind nach Behördenangaben mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.



In dem Bus befanden sich 57 Menschen, fünf davon hätten sich retten können. Berichten zufolge waren unter den Passagieren Staatsbürger aus Usbekistan.



In kasachischen Medien wird als Unglücksursache ein Kurzschluss im Bus vermutet. Keine Ursache kann ausgeschlossen werden, sagte dagegen ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzministeriums.